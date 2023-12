Russland rechtfäerdegt säi Schratt, fir 170.000 weider Zaldoten ze rekrutéieren.

Déi russesch Arméi soll fir de Krich géint d'Ukrain vergréissert ginn. Rieds ass vun 170.000 Zaldoten. Dat geet aus engem Dekreet ervir, dee vum Kreml publizéiert gouf. Doranner steet och, dass nieft dem Ukrainkrich, d'Erweiderung vun der NATO Richtung Osten e weidere Grond wier, fir méi Zaldoten ze rekrutéieren.



Domadder wëll de President Wladimir Putin eng Vergréisserung ëm 15 Prozent, op ronn 1,32 Millioune arméiert Zaldoten. Eng nei Mobiliséierungswell wier awer net geplangt, huet de Verdeedegungsministère matgedeelt. Et wéilt een amplaz op Bierger setzen, déi sech fräiwëlleg an der Arméi wëllen engagéieren, heescht et.



Wéi vill Zaldote Russland bis ewell am Ukrainkrich verluer huet, deelt de Kreml net mat. Den Aschätzunge vun der NATO no dierften antëscht iwwer 300.000 Zaldoten ëmkomm oder blesséiert gi sinn.