D'Vereenten Natioune clôturéieren hir Missioun am Biergerkrichsland Sudan. Am Sécherheetsrot hu 14 vu 15 Memberlänner dofir gestëmmt. Russland huet sech enthalen.

Déi politesch Missioun, déi och Mënscherechtsverletzungen am Sudan dokumentéiert, geet domadder offiziell e Sonndeg op en Enn. Duerno bleift awer eng Iwwergangszäit bis Enn Februar.

Zu den Hannergrënn: 2020 gouf d'Missioun am Sudan lancéiert, fir d'Mënscherechter op der Plaz z'observéieren. Am Abrëll dëst Joer war dunn tëscht der Arméi an de paramilitäreschen "Rapid Support Forces" e Muechtkampf eskaléiert. Iwwer 10.000 Leit sollen dobäi ëm d'Liewe komm sinn.

Mëtt November haten déi sudaneesesch Autoritéiten awer gefuerdert, dass d'UN sech soll zeréckzéien an d'Missioun sollt clôturéiert ginn, wat dann elo wéi gesot de Fall ass. UN-Vertrieder am Sudan bedaueren dat, d'Noutwendegkeet wier ëmmer nach do.