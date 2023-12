Israeelesch Medie schwätze vu schwéiere Kämpf an der Géigend vun enger gréisserer Stad an net wäit vum Grenziwwergang mat Ägypten ewech.

Den israeelesche Militär huet an der Nuecht wéi et schéngt Ziler am Süde vun der Gazasträif attackéiert. Do wou an de leschte Woche vill Palästinenser hi evakuéiert goufen.



Israeelesch Medie schwätze vu schwéiere Kämpf an der Géigend vun enger gréisserer Stad, well Deeler vun der Hamas-Leedung sech do sollen opgehalen hunn. Och an der Stad Rafah, déi e Grenziwwergang mat Ägypten huet, sollen et Ugrëffer ginn hunn.

No enger Waffepaus vun enger Woch sinn d'Attacken op béide Säite e Freideg nees lassgaangen.

Eegenen Aussoen no hätt déi israeelesch Arméi an der Gazasträif d'Läich vun engem Staatsbierger gebuergen, dee vun der Hamas verschleeft gi war. Doriwwer eraus gouf den Doud vun véier weidere Geisele confirméiert.