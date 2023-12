Kuerz nodeem vu München d'Confirmatioun koum, datt de Fluchhafe wéinst dem Schnéi net operativ wier, gouf och ë.a. eng Bundesliga-Partie ofgesot.

U sech sollten d'Bayern um 15.30 Auer doheem géint Union Berlin untrieden. Ma wéinst dem ville Schnéi an der bayrescher Haaptstad München huet dës Partie misst verluecht ginn. Dem Bedreiwer vun der Allianz Arena no läit esou vill Schnéi, datt et um Samschdeg net méiglech wier, fir d'Partie ze spillen. Respektiv wier et och onsécher fir d'Spiller an d'Fans, fir bis bei de Stadion ze kommen. D'DFL huet bis ewell awer nach net matgedeelt, wéini d'Partie soll gespillt ginn.

Fir d'Fans wier et souwisou schwiereg ginn, bis an de Stadion ze kommen, well de Gros vun de Bussen, Trammen an S-Bunnen ausgefall sinn. Och ginn et gréisser Problemer wéinst dem Schnéi op der Haaptgare zu München.

Fluchhafe wéinst Schnéi zou

Ma et wier souwisou schwiereg gewiescht, fir iwwerhaapt emol op München respektiv bei d'Arena ze kommen, well um fréie Samschdeg de Moien huet de Fluchhafe matgedeelt, datt bis an den Nomëtteg eran keng Fligere méi kéinte starten a landen. Kuerz virun der Mëttesstonn e Samschdeg koum dunn d'Confirmatioun vum Airport, datt dëse bis e Sonndeg de Moien 6 Auer op d'mannst géif zoubleiwen.

Eng 20 Maschinne hu scho missten op Frankfurt ëmgeleet ginn, haaptsächlech grouss Fligere vu Laangstreckevollen. Ma Frankfurt wier domadder och ausgelaascht a ka keng weider Maschinnen ophuelen.

Verschidde Volle vun an op Lëtzebuerg betraff

Zu Lëtzebuerg gëtt et aktuell keng Problemer am ëffentlechen Transport oder och mam Fluchhafen. Vu Luxairport heescht et, datt d'Fliger hei normal starten a lande kënnen. Eenzeg kënne verschidden Destinatiounen net ugeflu ginn, well et do Problemer mam Schnéi gëtt, wéi dat e Samschdeg de Moien a Richtung München de Fall war. E Samschdeg sollte weider nach zwou Maschinne vu München ukomm an zwou dohinner goen. Déi falen och all aus.

München am Schnéi... e puer Impressiounen

Och wann de Schnéi den ëffentlechen Transport an alles ronderëm zu München zum Stoe bruecht huet, huet déi verschneite bayresch Haaptstad awer trotzdeem hire Charme.

