Zënter kuerzem huet Spuenien eng nei Regierung. No laangem Hin an Hier bleift de Pedro Sánchez Premier, mä an engem komplizéierte politeschen Ëmfeld.

Korrespondenz vu Barcelona vum Jeff Cardarelli

Déi nächst véier Joer soll d’Koalitioun tëscht de Sozialisten an der Lénkspartei Sumar also weiderhin d’Regierung zu Madrid stellen. Bis dann elo am November d’Regierung stoung, war et awer e laange Wee. Zwar hat déi konservativ Vollekspartei d’Parlamentswalen, déi schonn Enn Juli waren, gewonnen, mä hire Kandidat krut net déi néideg Stëmmen, fir eng Regierung op d’Bee stellen ze kënnen.

An engem besonnesch fragmentéierte Parlament konnt de Pedro Sánchez sech dogéint awer mat enger ganzer Partie anerer Parteien eens ginn. Grad op de Support vun de Regionalparteien aus Katalounien an dem Baskeland war hien ugewisen. Dobäi huet hien awer eng etlech Konzessioune misse maachen, dëst besonnesch un déi katalanesch Parteien, déi eng Onofhängegkeet vun hirer Regioun wëllen. Sou konnt d’Partei vum fréiere katalanesche Präsident Carles Puigdemont ënner anerem eng Amnestie duerchsetzen. Vu sou enger Mesure géifen dann iwwer Dausend Leit, déi am Zesummenhang mam eesäitege Referendum a Katalounien viru 6 Joer ugeklot goufen, profitéieren. Och de Puigdemont selwer, dee jo den Ament an der Belsch am Exil lieft, géif esou enger potentiell héijer Prisongsstrof bei enger Ausliwwerung u Spuenien entgoen. D’Amnestie soll an de nächste Wochen am Parlament zu Madrid gestëmmt ginn.

Mä och d’Méiglechkeet vun engem legale Referendum iwwert eng Onofhängegkeet vu Katalounie kéint et elo ginn. D’Sozialisten hu sech bei dësem Sujet éischter zréckhalend gewisen, mä déi katalanesch Parteie gesinn hei e grousse Schrëtt no vir.

[attachment id="95522854" __caption="Cries of \'Sanchez, traitor\', \'Sanchez in jail\' and \'Catalonia is Spain\' could be heard from protesters "

D’Oppositioun ass dogéint entsat iwwert dëst Ofkommes, a geheit dem Sánchez vir, d’Eenheet vum Land op d’Spill ze setzen, nëmme fir Premier ze bleiwen. Et koum esou och zu gréissere Protester uechter d’Land, woubäi et zu Madrid méi gewaltsam Konfrontatiounen tëscht Rietsradikalen an der Police gouf.

Fir d’Regierung vum Pedro Sánchez dierft et also eng komplex an turbulent Legislaturperiod ginn, och well se bei all Vott am Parlament op de Support vun enge siwen anere Parteien ugewisen ass.