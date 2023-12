Een Dag nom Enn vun der Waffepaus am Noen Osten huet Israel elo annoncéiert, hir Geheimdéngscht-Negociateuren aus dem Katar zréckzezéien.

Katar an Ägypten hunn an de leschte Wochen tëschent deenen zwou Konfliktparteie mediéiert. D'Negociatioune fir e Waffestëllstand wieren an der Sakgaass, heescht et vum Büro vum Premierminister Netanyahu. Israel huet eegenen Aussoen no zanter dem Enn vun der Waffepaus iwwer 400 Ziler a Gaza attackéiert, dorënner méi wéi 50 an der Géigend vun der Stad Khan Yunes am Süde vum Land.

D'Hëllefsorganisatiounen Unicef a Care weise sech entsat iwwert déi massiv Bombardementer am Süde vun der Gazasträif. D'Ziviliste wéisten net, wou si sollen higoen, sou d'Direktesch vu Care géigeniwwer CNN.