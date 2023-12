E Samschdeg gouf et op der Insel Mindanao am Süde vun de Philippinnen e méi e staarkt Äerdbiewen.

Wéi den US-amerikaneschen Institut fir Geophysik (USGS) matgedeelt huet, hat d'Äerdbiewen eng Stäerkt vu 7,6 op der Richterskala.

D'Autoritéiten hunn d'Bevëlkerung dozou opgeruff, sech wéinst der Gefor vun engem méiglechen Tsunami vun der Küst ewechzehalen. D'Tsunami-Warnung gëllt och fir Südwestcôte vu Japan.

Wéi et vum Philippinneschen Institut fir Vulkanologie a Seismologie op X heescht, géing een en Tsunami mat Wellen erwaarden, déi eng liewensgeféierlech Héicht kéinten hunn.

D'Biewe war e Samschdeg um 15.37 Auer Lëtzebuerger Zäit an enger Déift vun 32 Kilometer a war ronn 21 Kilometer nordëstlech vun Hinatuan, sou USGS.

Op de Philippinnen kënnt et reegelméisseg zu Äerdbiewen. Déi meescht sinn ze schwaach, fir vun de Mënsche wouergeholl ze ginn. Een Äerdbiewe vun der Stäerkt 6,7 hat et och de 17. November an der Regioun ronderëm d'Insel Mindanao ginn. Op d'mannst néng Persoune waren hei ëm d'Liewe komm.