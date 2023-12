De presuméierten Täter ass no der Dot an der Géigend vun der Bréck Bir Hakeim festgeholl ginn.

E Samschdeg den Owend koum et am 15 Arrondissement zu Paräis zu enger déidlecher Messerattack. Op Héicht vun der Metrosstatioun Bir Hakeim gouf eng Persoun géint 21.15 Auer duerch Messerstéch déidlech blesséiert an zwou weider Persoune goufe blesséiert.

De presuméierten Täter wier kuerz no der Dot an der Géigend vun der Bréck Bir Hakeim vun der Police festgeholl ginn, dat si franséisch Medien aus Policekreesser gewuer ginn. Der nämmlechter Source no soll de presuméierten Täter kuerz virun der Attack "Allah akbar" geruff hunn. Hie soll de franséische Sécherheetsautoritéite bekannt gewiescht sinn.

De Parquet vu Paräis huet eng Enquête opgemaach an huet matgedeelt, datt de presuméierten Täter déi franséisch Nationalitéit huet an 1997 gebuer ass.

Wéi de Buergermeeschter vum 15. Arrondissement, Philippe Goujon, franceinfo matgedeelt huet, soll de presuméierten Täter nieft engem Messer och een Hummer bei sech gehat hunn an och domadder d'Leit attackéiert hunn.

Op X hat de franséischen Inneminister Gérald Darmanin kuerz nom Virfall vun engem Doudegen an engem Blesséierte geschwat. De presuméierten Täter wier festgeholl ginn, sou nach den Inneminister.