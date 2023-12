De gewaltsamen Doud vun engem Fan e Samschdeg den Owend huet de franséische Futtball schockéiert.

Virum Ligue-1-Match tëscht dem FC Nantes an OGC Nice koum et zu Ausernanersetzungen, bei deenen ee Supporter vun der Heemekipp ëm d'Liewe komm ass, dat huet de Parquet vun Nantes e Sonndeg de Moie matgedeelt.

Kuerz virun 20 Auer wiere Gefierer, déi Nice-Supporter transportéiert hunn, vu Supporter vu Nantes attackéiert ginn, sou de Procureur Renaud Gaudeul. Dobäi wier een 31 Joer ale Mann gestuerwen. "Trotz dem séieren Agräife vun de Rettungsekippe konnt de Mann net gerett ginn."

Éischten Informatiounen no hätt de Mann eng Blessur um Réck gehat, déi méiglecherweis duerch e messeränleche Géigestand verursaacht gi wier. Eng Autopsie soll elo déi genee Ursaach vum Doud vum jonke Mann klären.

De Parquet vun Nantes enquêtéiert. Medieberichter no soll sech de presuméierten Täter no der Dot der Police gestallt hunn.

"Ech kann et net begräifen", sou den Nantes-Trainer Jocelyn Gourvennec: "Et besicht een e Futtballmatch, heiansdo mat der Famill, an et geet ëm Liewen an Doud. Et ass onvirstellbar."

A leschter Zäit koum et a Frankräich méi dacks zu gewaltsamen Ausernanersetzungen tëscht Futtball-Supporter. De leschte Weekend waren eréischt zwee Fans vu Stade Brest liicht blesséiert ginn, wéi e Fanbus zu Montpellier attackéiert gi war.