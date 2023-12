De Jugendleche gouf e Samschdeg zu Montpellier festgeholl.

No der Decouverte vun zwou Läichen an engem ausgebrannten Haus a Frankräich ass de 15 Joer ale Jong vun den zwee Affer festgeholl ginn. Den Teenager wier nom Feier a sengem Elterenhaus an der Géigend vu Lyon verschwonne gewiescht, dat hat de Parquet e Samschdeg matgedeelt. Hie wier dunn e Samschdeg de Moien zu Montpellier entdeckt a festgeholl ginn.

E Sonndeg de Moien huet de Parquet du matgedeelt, datt den Teenager zouginn huet, seng Elteren ëmbruecht ze hunn.

"Ech confirméieren, datt de jonke Valentin de Gendaarme gestanen huet, seng Elteren ëmbruecht ze hunn", sou de Procureur vu Grenobel, Eric Vaillant, an enger kuerzer Erklärung.

D'Haus vun der Famill zu Châteauvilain ronn 50km vu Lyon ewech war an der Nuecht op e Méindeg verbrannt. An den Iwwerreschter waren zwou Läiche fonnt ginn, déi Schosswonnen haten. Zanterhier war aktiv nom 15 Joer ale Jong gesicht ginn. E Brudder, dee 17 Joer huet, hat d'Haus um Virowend vun der Dot verlooss.