Mat 45 Zentimeter ass esou vill Schnéi gefall, wéi Joerzéngten net méi, esou d'Wiederexperten.

Fir München ass dat souguer en neie Rekord zanter 1930, wou deem Moment u Schnéihéichte gemooss goufen.

Déi lescht Deeg hat de Schnéi grouss Deeler vun Nord a Mëtteleuropa fest am Grëff, pünktlech fir de meteorologeschen Ufank vum Wanter. An Éisträich an der Schwäiz gëllt zweet héchst Lawinewarnstuf. Deeler vun Tschechien melle Stroumausfäll. A Bayern ass den ëffentleche Verkéier zesummegebrach.

E Sonndeg dann huet sech d'Situatioun entspaant sech d'Situatioun, dat awer ganz lues

© Photo by KARL-JOSEF HILDENBRAND / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

De Flughafe vu München, dee ganz zou war, koum och e Sonndeg nëmmen nees lues op Touren. Béid Luxair Flich, goufen zum Beispill weider annuléiert. Op der Bunn war d'Situatioun net besser. D'Deutsche Bahn huet opgeruff, net onbedéngt noutwendeg Reesen ze verleeën.

Spaass vir Grouss a Kléng

© Photo by SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Vill Familljen hu vu Sonn a bloem Himmel profitéiert, fir endlech nees emol esou richteg vum Wanter ze profitéieren. A well d'Temperaturen déi nächst Deeg niddreg bleiwe sollen, wiisst do, wou elo Schnéi läit, d'Hoffnung op wäiss Chrëschtdeeg. An de Bierger sinn d'Bedéngung fir Schi ze fuere schonn Ideal. An dat esouguer zimmlech no bei eis, nämlech am Schwarzwald.

Wéi koum et zu deem extrem ville Schéin?

© Photo by SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

D'Experten hunn eng Erklärung. Responsabel wier de Klimawandel. D'Waassertemperaturen am Mëttelmier, respektiv am Atlantik wiere weider ze héich. Wann déi Fiichtegkeet, op kal Loftmasse stéisst, a wittert d'Alpen dréck, da kënnt et zu dësem Phenomen. An dat, grad am wäermste Joer zanter d'Date vum Wieder opgeschriwwe ginn.