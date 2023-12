Trotz den aktuelle Konflikter an der Welt an der grousser Nofro u Waffen, ass den Ëmsaz vun de grousse Rüstingsbetriber am Laf vum Joer 2022 zeréckgaangen.

Dat schreift d’Friddensfuerschungs-Institut SIPRI an hirem neiste Bilan.

Déi 100 gréissten Entreprisen an deem Beräich hätten am Laf vum leschte Joer ëmgerechent knapp 550 Milliarden € ëmgesat. Dat sinn 3,5% manner wéi nach d’Joer virdrun. Dat wier ënnert anerem op Problemer an de Liwwerketten zeréckzeféieren, virun allem vu Betriber an den USA. Asiatesch Firmen hätten hiren Ëmsaz dogéint kënnen héijen, well, sou SIPRI, hir Waffesystemer manner komplex wiere wéi déi an den USA oder Europa. Besonnesch lukrativ wier momentan de Bau vun Dronen.