Gehéiert Ukrain an d'EU? Déi Fro steet op der Agenda vum nächsten EU-Sommet, grad ewéi déi vum Bäitrëtt vun de sechs Westbalkan-Staaten.

2003 scho kruten si um Sommet vun Thessaloniki gesot, hir Zukunft géing an der EU leien. Zanterhier ass awer just Kroatien Member ginn. U wiem läit dat? Wéi sinn d'Relatioune mam Balkan? Wéi grouss ass och d'Gefor, dass nei Konflikter an der Géigend opflamen - wéi zulescht tëscht dem Kosovo a Serbien - an esou eventuell nees zu engem Krich féiere kënnen? A wat fir eng Roll spillt Russland an dem Zesummenhank?

Op all déi Froen äntwert de Florian Bieber. Hien leed den Zentrum fir Südosteuropastudien vun der Uni Graz. Den Historiker a Politolog war op Invitatioun vum Institut Pierre Werner d'lescht Woch fir eng Konferenz zu Lëtzebuerg. E Land, wat hie gutt kënnt. Hien ass hei opgewuess an huet och seng Première op der Europaschoul gemaach. Säi lescht Buch heescht "Pulverfass Balkan - Wie Diktaturen Einfluss in Europa nehmen".

Interview mam Florian Bieber (Deel 1) Mam Chef vum Zenter fir "Südosteuropastudien" op der Uni Graz huet d'Caroline Mart iwwer déi aktuell Situatioun vun de Westbalkanstaate geschwat.

Am Interview geet och rieds doriwwer, wat Autokrate wéi de serbesche President Aleksandar Vučić, de russesche President Putin an den ungaresche Premier Viktor Orbán matenee verbënnt. Och iwwert Duebelmoral an der EU, wann et drëm geet Geschäfter an der Géigend ze maachen, a wéi ee Business China an d'Vereenegt Arabesch Emirater mam Balkan hunn, hu mir am Interview geschwat.

De kompletten Interview fannt Dir hei: