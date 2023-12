D'Police vu Prüm sicht aktuell no eventuellen Aenzeien, nodeems en Dënschdeg de Moien zu Daleiden e Geldautomat gesprengt gouf.

Et war géint 4 Auer wéi zu Daleiden, net wäit ewech vun der Lëtzebuerger Grenz, e Geldautomat an der Haaptstrooss d'Affer vu Brigange ginn ass. Zeienaussoen no hätt et direkt e puer Mol geknuppt. Ob Sue geklaut goufen, ass aktuell nach net gewosst. Och de materielle Schued ass nach net beziffert.

Eventuell Zeie solle sech w.e.g. bei der Police vu Prüm mellen.

Daleiden (D) läit just knapp 7 Kilometer vun der Doosber Bréck (L) ewech.