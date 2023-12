Logementsproblematik an Aarmut sinn enk mateneen verbonnen. Dat weist och een Oxfam-Rapport iwwert d'Logementspolitik a Frankräich.

Oxfam steet fir eng Entwécklungshëllef-ONG, déi sech als Zil gesat huet, weltwäit d'Mënschen ze mobiliséieren an hinnen um Wee aus der Aarmut ze hëllefen.

Ënnert der Iwwerschrëft: "Logement: Inegalitéiten op allen Etagen" sinn et am Oxfam-Rapport deels erschreckend Parallelle mat Lëtzebuerg. Oxfam Frankräich schwätzt vu sozialem Sprengstoff zu Laaschte vun der Mëttelschicht u bis erof bei déi Äermst. De Staat géif senger Protektiounsroll net gerecht ginn an net genuch maachen fir den abordabele Wunnraum.

D'Leit mat klenge Revenue musse proportionell ze vill vun hirem Revenu fir d'Wunnen ausgi bei Immobiliëpräisser, déi bannent 20 Joer 4 mol méi séier an d'Luucht gaange sinn wéi d'Paien.

10% vun de Leit a Frankräich hunn zesummen iwwer 40% vun alle Immobilien. 3,5% vun de franséische Stéit stellen iwwer d'Hallschent vum ganze Locatiounsmaart.

Iwwer fiskal Ureizer fir privat Kapital ze generéieren, fir an de Lokatiounsmarché ze investéieren, géif de Staat sech progressiv aus deem Ganzen eraus schmuggelen. Do géif d'Sich no Profit méi ënnerstëtzt ginn wéi d'Schafe vun abordabelem Wunnraum.

Déi Steier-Nichen, esou Oxfam, hunn de franséische Staat bannent enger Dose Joren 11 Milliarden Euro kascht. Mat deem Geld hätt ee kënnen iwwer 70.000 sozial Logementer bauen. Hei tickt eng Zäitbomm, seet d'Cecile Duflot, Generaldirektesch vun Oxfam a Frankräich a fréierer Logementsministesch op France Inter.

"Le logement est devenu le carburant de toutes les inégalités. Les plus pauvres sont exclus du logement, les mères seules avec des enfants se retrouvent dans des situations extrêmement périlleuses., ça engendre de la colère, et ça engendre de la tension très très forte"

Et wier een um Wee Richtung vun engem neie Mouvement "à la gilets jaunes". Bei de Fuerderunge vun Oxfam Frankräich geet et vun Ierfschaftssteier bis bei d'Verankere vum Recht op ee Logement an der Verfassung.