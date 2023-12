An der rezentster Editioun vun der Pisa-Etüd iwwer d'Performance vun de Schüler geet ervir, datt weltwäit d'Resultater no der Pandemie méi schlecht goufen.

All 3 Joer ginn d'Educatiounssystemer vun den OECD-Länner unhand vun de schoulesche Leeschtunge vu 15 Joer ale Schüler verglach. Déi lescht Pisa-Etüd war allerdéngs wéinst der Corona-Pandemie op 2021 verréckelt ginn. Allgemeng waren et 2022 déi schlechtst Resultater zanter dem Joer 2000 - dat éischt Joer, an deem de Pisa-Test organiséiert gouf.

Singapur war an der rezenter Etüd alt nees an allen dräi Beräicher, also Mathé, op deem dës Kéier de Schwéierpunkt louch, a Liesen an Naturwëssenschaften op der éischter Plaz. EU-Länner wéi Frankräich oder Däitschland leien am ënneschte Mëttelfeld. Allgemeng ass 2022 d'Leeschtung vun de 690.000 Schüler aus 81 Länner a Regiounen an de Beräicher Liesen, Mathé an Naturwëssenschaften erofgaangen. Am Verglach mam Joer 2018 sinn d'Kompetenzen am Beräich Liesen ëm 10 Punkten an an der Mathé ëm bal 15 Punkten zréckgaangen. Domat ass d'Baisse an der Mathé dräimol esou héich wéi all fréier Verännerunge vun enger Etüd zu der anerer.

Der OECD no wier de Leeschtungsréckgang allerdéngs nëmmen deelweis op d'Corona-Pandemie zréckzeféieren. An de Beräicher vum Liesen a vun den Naturwëssenschaften hätt d'Performance schonn an de Jore virdrun ugefaangen, erofzegoen. An och an der Mathé konnt ee scho virun 2018 en negativen Trend a verschiddene Länner constatéieren.

Lëtzebuerg nëmmen all 6 Joer dobäi

Lëtzebuerg huet 2022 net bei der Pisa-Etüd matgemaach. Nodeems Lëtzebuerg e puer Joer ënnert der EU-Moyenne louch, hat den Educatiounsministère decidéiert, nëmmen nach all 6 Joer bei der Etüd matzemaachen. Wéi den Educatiounsminister Claude Meisch 2019 erkläert hat, hätt Lëtzebuerg ëmmer änlech ofgeschnidden, zanterdeem d'Land matmécht, dofir misst ee sech net méi all 3 Joer test loossen. Iwwerdeem bräichten déi agefouert Schoulreformen Zäit fir ze gräifen a géinge fréistens 2030 wierken. An de Joren tëscht de Pisa-Etüden, bei deenen de Grand-Duché da matmécht, soll een iwwer national Etüde wéi d'Épreuves standardisées oder de Bildungsbericht e méi cibléierte Bléck kréien.

Wat ass d'Pisa-Etüd?

De Programme for International Student Assessment (Pisa) ass déi gréisst international Etüd iwwer schoulesch Leeschtungen. D'Schüler gi bei der Pisa-Etüd keng Fakten ofgefrot, ma ginn dorop getest, ob si hiert Wëssen uwenden an Informatioune sënnvoll verbanne kënnen - fir d'OECD déi Haaptkompetenzen, fir an der Informatiounsgesellschaft vum 21. Joerhonnert erfollegräich kënnen ze sinn.

D'Pisa-Etüd gëtt all 3 Joer organiséiert an test d'Schüler an de Kompetenzen Liesen, Mathé an Naturwëssenschaften. De Schwéierpunkt vun der Etüd läit all Joer op rotéierend op engem vun dëse Beräicher.