Südafrika huet en Dënschdeg dem 2013 verstuerwenen Nationalheld, Kämpfer géint d'Apartheid a fréiere President Nelson Mandela geduecht.

Offiziell Feiere fir dem Mandela ze gedenken, goufen et keng. D'Friddensnobelpräisdréierin Malala Yousafzai huet eng Ried fir d'Mandela-Stëftung zu Johannesburg gehalen. Ma och héichrangeg Vertrieder vun der Hamas hu sech dem Gedenken un de Mandela ugeschloss. Dësen hat sech als südafrikanesche Staatschef op internationalem Niveau fir d'Grënnung vun engem palästinensesche Staat agesat.

Éier de Mandela President gouf, hat hie wärend Joerzéngte géint den System vun der Apartheid a Südafrika gekämpft a souz 27 Joer laang als politesche Prisonéier am Prisong.

Säi Message vu gläiche Chancë fir all Mënschen trëfft nach haut a Südafrika op grouss Resonanz. Wéi en Awunner vu Johannesburg, deen an der Géigend vum Township, an deem de Mandela gelieft huet, wunnt, géigeniwwer der Noriichtenagence AFP sot, géif dem Mandela säi Message vu Fräiheet och haut nach vill Südafrikaner begeeschteren. Ma Leider hätt sech d'Situatioun am Land och 10 Joer nom Mandela sengem Doud nach ëmmer net wierklech verbessert. Eng aner Awunnerin vun der südafrikanescher Haaptstad war der Meenung, dass d'Liewensbedingungen am Land nach ëmmer schlecht wieren.