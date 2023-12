Den Impakt vum Konflikt an der Gazasträif op Leit mat enger Behënnerung war Sujet vun enger Online-Konferenz vun Handicap International en Dënschdeg.

Dat am Kader vum internationalen Dag vun de Leit mat enger Behënnerung, dee schonn e Sonndeg war.

Déi aktuell Situatioun wier en Challenge fir all d'Leit a Gaza huet d'Reham Shaheen vun Handicap International ënnerstrach. Ma Leit mat enger Behënnerung wieren nach méi spezifesche Risken ausgesat, se wieren einfach méi vulnerabel: "Ënnert anerem well se riskéieren, zréck gelooss ze ginn, well se keen Accès zu de Warn-messagen hunn. Se riskéieren och, vun hire Familljen getrennt ze ginn a vun deene Leit, déi se normalerweis ënnerstëtzen."

Duerch d'Bombardementer sinn och ganz vill Leit schwéier blesséiert ginn, sou dass si elo eng Behënnerung hunn. Handicap International huet eng Partie Temoignagen gesammelt vu Leit, déi blesséiert goufen. All hu se ervirgestrach, datt alles zerstéiert gouf. E jonkt Meedchen huet erzielt, wéi et net just seng zwou Schwësteren, mee och seng zwee Been wärend enger Attack verluer huet. Eng eeler Fra huet erzielt, wéi et dozou koum, datt si d'Hallschent vun engem Been huet missen amputéiert kréien an dat anert schwéier blesséiert gouf. De Jamal Al Rozzi ass Direkter vun der Nationaler Societéit fir Rehabilitatioun am Gaza an erkläert wisou et och a Noutlageren problematesch ass fir Leit mat enger Behënnerung: "Et fänkt u bei der Evakuatioun vun hinnen an d'Noutlageren. An da sinn d'Lageren selwer einfach net ekipéiert, fir Leit mat enger Behënnerung. Den Accès op medezinesch Servicer, proppert Waasser an gesond Iessen ass a ville Fäll och net ginn."

Net just fir d'Leit a Gaza, mee och fir déi, déi antëscht geflücht oder an Ägypten ënnerkomm sinn, géife sech extrem vill Problemer stellen, betount Handicap International an mécht ënnert anerem den Appell un all d'Hëllefsorganisatiounen, d'Leit mat enger Behënnerung op kee Fall ze vergiessen.