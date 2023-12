De Lëtzebuerger Ausseminister huet all déi Länner, déi op d'Konfliktparteien en Afloss hunn, opgeruff, dësen Afloss och ze notzen.

Et ass absolut néideg, dass eng weider Waffepaus decidéiert gëtt an d’Diskussiounen fir e komplette Waffestëllstand weiderlafen. Dat sot de Xavier Bettel e Mëttwoch an enger Videokonferenz, déi als Suivi vun der internationaler humanitärer Konferenz iwwer d’Gazasträif Ufank November vu Frankräich initiéiert gi war.

Den Ausseminister huet un all déi Länner, déi en Afloss op d’Konflikt-Parteien hätten, en Appell gemaach dësen och ze notzen. Et misst alles ënnerholl ginn, fir de Leed vun der Zivilpopulatioun an dësem Krich ze stoppen.

Zanter dem Ufank vum Krich huet de Grand-Duché bis ewell 3 Milliounen Euro un humanitären Hëllefsgelder deblockéiert, grad wéi och materielle Support an Héicht vun 140.000 Euro geleescht, beispillsweis ënnert der Form vun Zelter, oder Medikamenter.

D'Schreiwes vum Ministère

Xavier Bettel a participé à la réunion de suivi de la conférence humanitaire pour la population civile de Gaza

Communiqué par : ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur

En date du 6 décembre 2023, le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes, de la Coopération et du Commerce extérieur, Xavier Bettel, a participé à la vidéoconférence de suivi de la Conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza, qui s'était tenue le 9 novembre à Paris et à laquelle Xavier Bettel avait déjà participé en tant que Premier ministre.

Dans le contexte humanitaire dramatique auquel est confrontée la bande de Gaza et en rappelant l'obligation du respect du droit international humanitaire qui implique notamment un accès à l'aide humanitaire, la réunion a eu trois objectifs : assurer le suivi des annonces financières faites le 9 novembre, identifier les solutions opérationnelles pour accroître les volumes d'aide et assurer son acheminement en continu et renforcer la coordination entre les acteurs humanitaires.

Depuis le début des hostilités, le Luxembourg a apporté des contributions d'un montant de 3 millions d'euros en aide humanitaire aux efforts internationaux dans la région. Par le biais de ces contributions, le Grand-Duché soutient les efforts de la communauté humanitaire internationale à Gaza, notamment en matière d'abris d'urgence, d'aide alimentaire et de soutien psychologique, ainsi que dans les domaines de la santé et de l'éducation. En outre, le Luxembourg a fourni des dons en nature d'une valeur de plus de 140 000 euros.

Le ministre Bettel a remercié la France d'avoir organisé cette nouvelle conférence humanitaire, à un moment désespéré pour la population civile de Gaza. « Chaque jour qui passe fait couler davantage de sang. Il est absolument essentiel que la trêve soit renouvelée et que les efforts en vue d'un cessez-le-feu soient entrepris de toute urgence. Tous les otages restants doivent être libérés immédiatement et sans condition », a souligné Xavier Bettel.

Le ministre a mis l'accent sur l'importance pour toute la communauté internationale, et notamment les pays ayant le plus d'influence sur les différentes parties prenantes, d'user de leur pouvoir afin de mettre fin aux souffrances des populations civiles.

Le Luxembourg souligne la nécessité de prendre toutes les mesures possibles afin de protéger les civils et les infrastructures civiles, y compris les hôpitaux et les installations humanitaires.