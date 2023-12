E Mëttwoch den Owend goufe 4 Persounen duerch Schëss am Zentrum vu Bréissel blesséiert. Den Autoritéiten no gëtt et keen Indice op en terroristeschen Akt.

Bei enger Schéisserei an der Avenue de la Toison d'Or goufe véier Persoune blesséiert, eng dovun esou schwéier, datt se a Liewensgefor war. Dem Bréisseler Parquet no kéint et sech ëm méiglech Bandekriminalitéit handelen.

Wéi et vun enger Policespriecherin heescht, wieren d'Täter schonn op der Flucht gewiescht, wéi d'Autoritéite géint 19.30 Auer an déi belieft Akafsstrooss geruff gi waren. Aktuell géing et keng Hiweiser op en "terroristeschen Akt" ginn, huet d'Porte-parole der Noriichtenagence AFP erkläert.

Dës Hypothees géing och vum Parquet "den Ament" ausgeschloss ginn. "Éischten Erkenntnisser vun den Ermëttlungen no kéint et sech ëm eng Ofrechnung handelen", heescht et vum Parquet vun der belscher Haaptstad.

D'Police hat e Mëttwoch den Owend e Sécherheetsperimeter ageriicht an och e Ballistiker op d'Plaz geschéckt. Eng Untersuchungsriichterin iwwerhëlt d'Ermëttlunge wéinst "versichtem Mord", heescht et weider vum Parquet.

#BREAKING: Shooting in Brussels Center Leaves at Least 4 Injured, One in Serious Condition#Brussels #Belgium pic.twitter.com/E06R8G3BQG — NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) December 6, 2023

Zweethéchsten Terrorniveau

An der Belsch gëllt aktuell den zweethéchsten Terrorniveau. De 16. Oktober hat en Tunesier zu Bréissel zwee Schweeden erschoss an zwou weider Persoune blesséiert. Den Täter war deemools geflücht, gouf allerdéngs den Dag drop vun der Police erschoss. Déi dschihadistesch Organisatioun Islamesche Staat (IS) huet méi spéit erkläert, datt den Täter ee vun hire Kämpfer war.