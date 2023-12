Se sinn eng vun den Haaptdestinatioune fir vill Touristen, zemools elo am Wanter, d'Seychellen.

Am Vakanzeparadäis koum et en Donneschdeg zu enger Explosioun um Terrain vun enger Baufirma. Dosende Mënsche goufen dobäi verwonnt. Dat ass awer net den eenzege Virfall. Et sinn och zwee Mënschen duerch en Äerdrutsch no heftegem Reen. De President Wavel Ramkalawan huet den Ausnamezoustand ausgeruff.

Sämtlech Butteker a Schoule sinn aktuell op der Insel Mahé zou, sou dass d'Stroosse fir Rettungsaarbechten fräi sinn.

An de fréie Moiesstonne koum et deemno zur Explosioun am Industriegebitt Providence. D'Firma hat der Regierung no Sprengstoff um Terrain gelagert. Gebaier am Radius vun engem Kilometer si beschiedegt ginn. Medieberichter no ass och den internationale Fluchhafe betraff. Den Ausseminister vun der Nopeschinsel Mauritius, Maneesh Gobin, huet de Seychellen Hëllef zougesot.

Nieft der Explosioun koum et och nach zu engem Äerdrutsch no heftegem Reen am Norde vu Mahé. Vill Stroosse sinn zerstéiert oder net méi passéierbar. D'Bullislawin an der Nuecht op en Donneschdeg huet zwee Mënsche mat an de Doud gerappt. Aktuell ass dann och d'Drénkwaasser verknascht.

D'Seychelle sinn eng Inselgrupp am Indeschen Ozean ronn 1.800 Kilometer virun der Küst vu Kenia an immens beléift wéinst dem schéi bloe Waasser an de wäisse Stränn.