D'EU ass Fridden, Stabilitéit, Wuelstand a Fräiheet. Dat misst gestäerkt a verdéift ginn, sou de Luc Frieden.

De Lëtzebuerger Staatsminister hat en Donneschdeg zu Bréissel eng Entrevue mat der EU-Parlamentspresidentin Roberta Metsola.

Och déi nei Lëtzebuerger Regierung an d'Chamber géife kloer zu der EU dozou stoen an eng deementspriechend Politik maachen, huet de Luc Frieden ënnerstrach.

Beim Gespréich goung et ënnert anerem ëm EU-Erweiderung, Europawalen an de Krich an der Ukrain, wou d'Wichtegkeet vum europäesche Support fir Kiew ënnerstrach gouf. D'Sécherheet vun der Ukrain wier och déi vun Europa.

Europa wier e Schlësselelement fir déi nei Lëtzebuerger Regierung. Dowéinst wiere seng éischt Auslandsreesen als Premier och bei d'EU-Institutioune gaangen. De Grand-Duché wéilt enk mam EU-Parlament zesummeschaffen, och wann et ëm Steierfroe géing.

De Luc Frieden huet dann och Reklamm gemaach fir den Standuert Lëtzebuerg. Dëse wier a géif attraktiv fir d'EU-Institutioune bleiwen.