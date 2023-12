Dat huet de Luc Frieden bei senger Visitt beim Jens Stoltenberg nach eng Kéier confirméiert.

Lëtzebuerg wëll sech laangfristeg engagéieren, 2 Prozent vum sengem RNB, dem nationale Brutto-Revenu, an d’Defense z’investéieren, dat sot de Premier Luc Frieden gëschter zu Bréissel bei enger Visitt beim NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Déi Annonce ass net nei. Schonns déi viregt Regierung hat dat am Juli am Kontext vum NATO-Sommet annoncéiert.

Fir Lëtzebuerg gëtt et eng Ausnam. Den RNB gëtt gekuckt, fir op déi zwee Prozent ze kommen, an net eisen héijen PIB, wéi dat bei anere Länner de Fall ass.

An de nächste Joren klëmmt den Investissement vum Grand-Duché deemno kontinuéierlech bis op iwwer eng Milliard Euro bis d'Joer 2028. Als Erënnerung, fir d’nächst Joer sti mer den Zuele vun der Direktioun vun der Defense no, bei knapp 660 Milliounen.

E Plang, fir déi 2 Prozent dann mëttelfristeg z'erreechen soll awer Regierungsintern ausgeschafft ginn, huet de Luc Frieden confirméiert. Bis Juli d’nächst Joer soll dësen stoen.