Zu Los Angeles muss den Hunter Biden sech wéinst Steierbedruch veräntweren. Him gëtt ënner anerem virgeworf, iwwer Jore Steieren hannerzunn ze hunn.

Mëtt September scho krut de Bouf vum US-President Joe Biden e Bréif, datt hie sech am Bundesstaat Delaware wéinst illegalem Waffebesëtz veräntwere muss. US-Medien no gëtt den Hunter Biden duech dës Tëschefäll ëmmer méi zu enger Belaaschtung fir d'Campagne vun den US-Presidentielle vu sengem Papp.

An der aktueller Uklo gëtt dem Biden virgeworf, datt hien wärend de Joren 2016 bis 2019 Bundessteieren an Héicht vun 1,4 Milliounen US-Dollar net bezuelt soll hunn. "Amplaz Steieren ze bezuelen, huet den Ugekloten Millioune vun Dollar a säin extravagante Liewensstil investéiert" esou steet et am Dokument, wat iwwer 56 Säite laang ass.

Schonn zanter Joren ass den Hunter Biden am Viséier vun der US-Justiz. Am Juni hat hien zouginn, datt hie kuerzzäiteg am illegale Besëtz vun engem Revolver war an datt hie Steieren hannerzunn huet. Am Géigenzuch dofir, datt hie Béides gestanen huet, sollt hie méi eng mëll Strof kréien an d'Affäre sollten net viru Geriicht kommen. Den Deal ass awer am Juli geplatzt, nodeem déi zoustänneg Riichterin den Inhalt vum Deal a Fro gestalt hat.

Nieft der Justiz hunn awer och d'Republikaner et op den Hunter Biden ofgesinn. Si werfen him vir, an der Vergaangenheet déi wichteg Stellung vu sengem Papp als Vizepresident vun den USA ënnert dem Barack Obama (2009 bis 2017) ausgenotzt ze hunn, fir Geschäfter mat der Ukrain a China ze maachen. Ënner anerem domadder haten d'Republikaner probéiert, den Joe Biden aus dem Amt vum President ze kréien, well si dem US-President reprochéieren, un de Geschäfter vu sengem Bouf bedeelegt gewiescht ze sinn an d'Ëffentlechkeet belunn ze hunn.

Den 81 Joer alen Joe Biden huet sech ëffentlech ëmmer nees hannert säi Bouf gestallt, deen an der Vergaangenheet scho mat schwéieren Drogeproblemer ze kämpfen hat. D'Virwërf dierften elo awer eng weider Kéier eng Roll an der Presidentielle spillen, déi am November 2024 wäerte sinn a wou sech de Biden, wuel géint den Trump, eng weider Kéier stelle wëll, fir President ze ginn.

Den Hunter Biden ass den zweete Jong vum President. Den eelste Brudder Beau ass 2015 un engem Tumor am Gehier gestuerwen. Als Kanner hate béid am Joer 1972 en Autosaccident iwwerlieft, bei deem dem Joe Biden seng éischt Fra Neilia an d'Duechter Naomi ëmkomm sinn.