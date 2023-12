D'Gesellschaft für deutsche Sprache huet dëst e Freideg bekannt ginn. Hei gi jo ëmmer Wierder erausgesicht, déi déi ëffentlech Diskussioun dominéiert hunn.

Zejoert war iwwregens "Zeitenwende" Wuert vum Joer ginn. Eng Jury huet och nees dëst Joer 10 Begrëffer aus dausende Virschléi ausgewielt, déi dat politesch, ekonomescht a gesellschaftlecht Liewen an engem Joer op eng besonnesch Manéier markéiert hunn. Dës Aktioun vun der Gesellschaft vun der däitscher Sprooch gëtt et zënter 1977.

De Jury vun der Gesellschaft fir déi Däitsch Sprooch huet hire Choix e Freideg de Moien zu Wiesbaden bekannt ginn. Ukrainkrich, Konflikt am Noen Osten, an an Däitschland de Staatsbudget, deen op der Kipp steet - d'Erausfuerderungen fir d'Politik wären grouss. Si géif am "Krisenmodus" schaffen.

Hei d'Wieder vum Joer aus de leschte Joren an Däitschland

2022: Zeitenwende

2021: Wellenbrecher

2020: Corona-Pandemie

2019: Respektrente

2018: Heißzeit

2017: Jamaika-Aus

2016: postfaktisch