D'Urteeler am Geriichtsprozess ronderëm den islamistesche Mord um franséische Geschichtsproff Samuel Paty si gefall.

Sechs Schüler krute Strofen tëscht 14 Méint mat Sursis oder sechs Méint Prisong, déi allerdéngs ëmgewandelt gouf op eng Strof mat elektronescher Fouss-Fessel. An de Prisong muss also keen.

Am Oktober 2020 hat en 18 Joer ale Jonke Mann de Proff zu Paräis ëmbruecht an du gekäppt. Am Virfeld war am Internet géint den Enseignant Stëmmung gemaach ginn, well hien a sengem Cours iwwer Meenungsfräiheet Mohammed-Karikature gewisen hat. Zwee Schüler vun deemools 14 a 15 Joer sollen dem Täter de Paty op der Strooss gewisen hunn.

D'Police huet de Mann mat russesch-tschetscheneschen Originnen deemools erschoss, de Mord um Samuel Paty huet international schockéiert.