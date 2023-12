Dat Iewescht Geriicht vum US-Bundesstaat Texas huet enger schwangerer Fra verbueden ofzedreiwen. De Prozess suergt international fir vill Opreegung.

Déi betraffe Fra hat an éischter Instanz erreecht, dass si wéinst gesondheetleche Risiken hir Schwangerschaft dierft ofbriechen. Dat trotz Ofdreiwungsverbuet an deem Bundesstaat.

An der 20. Schwangerschaftswoch krut d'Koppel d'Diagnos Trisomie 18. Wéinst dëser déidlecher Anomalie vum ongebuerene Kand kéint d'Fra onfruchtbar ginn. Dowéinst hat eng Riichterin d'Ofreiwung erlaabt. Et wier e Justizfeeler, enger Fra déi e Kand wëll, dës Méiglechkeet ze huelen, well si duerch déi aktuell Schwangerschaft warscheinlech onfruchtbar gëtt, esou d'Begrënnung vun der Riichterin.

Doropshi war de konservative Vertrieder vum Parquet an Texas, de Ken Paxton, den Dag drop viru Geriicht gezunn, fir d'Ofdreiwung ze verhënneren. D'Iewescht Geriicht huet den temporären Accord fir eng Ofdreiwung du wéi gesot gekippt.