D'Friddensnobelpräis-Laureatin vun dësem Joer Narges Mohammadi aus dem Iran ass an een dräi Deeg laangen Hongerstreik getrueden.

E Samschdeg, een Dag virun der Iwwerreechung vum Friddensnobelpräis zu Oslo huet d'Laureatin Narges Mohammadi mat engem Hongerstreik ugefaangen. Dat huet d'Mënscherechtlerin op hirer Instagram-Säit bekannt ginn, déi Bekannter am Ausland fir si fleegen. Grond fir den Hongerstreik ass dem Narges Mohammadi no den Dag vun de Mënscherechter. "Um Dag vun der Nobelpräisiwwerreechung wëll ech domadder d'Stëmm vun den Iraner sinn, déi géint Ongerechtegkeet an Ënnerdréckung protestéieren", sou déi 51 Joer al Mënscherechtlerin op der Online-Plattform.

D'Narges Mohammadi gouf viru ronn zwee Joer am Iran inhaftéiert. Si war bei enger Gedenkfeier verhaft ginn, eng Manifestatioun zu Éiere vun den Affer, déi zwee Joer virdru bei de grousse Protester géint de Mullah-Regime am November 2019 ëmkoumen.

De Friddensnobelpräis ass mat 11 Millioune schwedesche Krounen dotéiert, dat sinn ëmgerechent ronn 945.000 Euro. E Sonndeg, um Doudesdag vum Alfred Nobel, gëtt de Präis iwwerreecht.