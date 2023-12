Greenpeace bleift awer optimistesch, datt um leschte Meter nach eng wichteg Decisioun kéint falen.

D‘Weltklimakonferenz zu Dubai geet esou lues op en Enn an déi fräiwëlleg Engagementer, déi bis elo geholl goufen, si wäit ewech vum eigentlechen Zil. Déi international Energie-Agence geet dervun aus, dass esou just en Drëttel vun där Quantitéit Zäre-Gase reduzéiert ginn, déi amfong bis 2030 néideg wieren, fir d‘Äerderwiermung bei 1, 5 Grad ze halen.

Dobäi geet et ëm d‘Verspriechen vun 130 Länner, déi erneierbar Energië bis 2030 ze verdräifachen. China huet dat allerdéngs net ënnerschriwwen. An och ëm eng Charta, déi vun 52 Pëtrolskonzerner ënnerschriwwe gouf, fir d'Fuite vu Methan-Gas ze reduzéieren. Dëst sinn awer alles keng verbindlech Ziler, mä déi sinn alleguerte fräiwëlleg.

Greenpeace ass awer weider optimistesch, well een nach hofft, datt d'Länner sech op de leschte Meter vun der COP28 eens ginn, fir e Verzicht op Kuel, Pëtrol a Gas ze decidéieren. "Mir sinn no drun, fir Geschicht ze schreiwen, sot d'Cheffin vun der Greenpeace-Delegatioun zu Dubai. 106 Staaten, dorënner d'EU a Länner aus Afrika, der Karibik an dem Pazifik, hunn dozou opgeruff, aus de fossillen Energien erauszeklammen.