Déi leschte Kéier huet een den 8. Dezember 2022 eppes vun hi héieren. Gelieft huet si zu Sterpenech bei Arel heivir an der Belsch.

D'Fra mat rumäneschen Originnnen* huet am Grand-Duché als Comptabel geschafft. Zanter engem Joer ermëttelt d'Police an all méiglech Richtungen, vun Accident iwwer Mord bis ënnerdauchen. D'Police huet dowéinst ënner anerem eng Fouille bei hir doheem duerchgefouert, de Gaart gouf ëmgegruewen, d'Bëscher an der Ëmgéigend duerchsicht an och hire Mann verhéiert. Dat alles awer bis ewell ouni Succès.

Fir Famill a Frënn bleift d'Verschwannen e Rätsel, well si sech all sécher sinn, datt si hiert klengt Meedche vun zweeanenhalleft Joer net géif eleng loossen. An engem Interview mat Sudinfo sot den Affekot vun der Lucia-Miorita Alexandroae hirem Mann, datt ee bis ewell och keng nei Informatiounen iwwert de Stand vun den Ermëttlunge kritt hätt. D'Famill hat eegenen Aussoen no déi leschte Kéier den 8. Dezember 2022 Kontakt mat der Fra, déi a Rumänien gereest soll sinn. Dono huet si sech net méi gemellt a si ass och net, wéi geplangt, den 9. Januar 2023 nees op hirer Aarbecht opgedaucht.

Mam neien Zeienopruff erhofft sech d'Police, datt een nei Indice ka kréien.

Police aus der Belsch an aus Rheinland-Pfalz sichen no der jonker Fra

D'Police beschreift d'Fra als 1,65 Meter grouss, schlank, laang an hellbrong Hoer, brong Aen. D'Entitéiten aus der Belsch an aus Däitschland ginn dovunner aus, datt si sech eventuell nach ëmmer am Raum Tréier ophale kéint.

Persounen, déi eppes wëssen, solle sech um Telefon 0032 2 554 44 88 oder per Mail op avisderecherche@police.belgium.eu mellen.

*Am éischten Zeienopruff viru ronn engem Joer, ass d'Lucia-Miorita Alexandroae nach als eng Lëtzebuergerin mat rumäneschen Originne beschriwwe ginn. Och den Datum an d'Plaz, wou si déi leschte Kéier gesi goufen, waren nach anerer. Dat alles gouf an den aktuellen Zeienopriff anescht formuléiert.