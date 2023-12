E Sonndeg am spéiden Nomëtteg koum et zu Tréier zu engem ganz uergen Accident.

Géint 17.10 Auer war an der Mustorstraße eng Foussgängerin ugestouss a schro verwonnt ginn. D'Fra vun 30 Joer wollt um Zebrasträifen an deem Beräich iwwer d'Strooss wéi en Automobilist vun 76 Joer si aus nach ongekläerte Grënn ze pake krut.*

Den Auto krut nom Opprall nach e Bam e puer Meter méi wäit ze paken. Police a Rettungsekippe sinn de Moment am Asaz.

D'Foussgängerin gouf beim Zesummestouss uerg verwonnt, géif sech antëscht awer net méi a Liewensgefor befannen. D'Fra koum zu Tréier an d'Spidol. Den Automobilist hat nom Accident e Schock.

D'Streck war fir eng länger Zäit komplett fir den Trafic gespaart.

*Am Ufank hat et geheescht, e Chauffer hätt an der Ostallee e Grupp Mënschen ze pake kritt an eng Persoun wier ënnert dem Auto ageklemmt ginn.

Accident mat Farerflucht e Samschdeg

Géint 21.25 Auer war et op där selwechter Plaz schonn zu engem schroen Accident komm. Hei war en däischteren (gro oder schwaarz) Audi an der Tréierer Ostallee aus Richtung Kaiserthermen komm a wollt bei d'Gare fueren.

Op der Kräizung Ostallee/Gartenfeldstraße krut de Chauffer e Foussgänger ze paken, deen do eriwwer wollt. D'Affer ass e puer Meter duerch d'Loft geschleidert ginn a gouf liewensgeféierlech blesséiert. De Chauffer ass geflücht. Den Auto, mat deem hien ënnerwee war, muss am Frontberäich an/oder un der viischter Scheif beschiedegt sinn