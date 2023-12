No der Amokfaart zu Volkmarsen 2020, bei där Dosende Mënschen deels schwéier blesséiert goufen, hat ee Mann sech als Affer ausginn, fir Suen ze kasséieren.

Nodeems de 24. Februar 2020 e Mann mat sengem Auto express an e Rosenmontag-Ëmzuch am hessesche Volkmarsen gerannt ass, an 88 Mënschen, dorënner 26 Kanner, deels schwéier blesséiert hat, huet e 54 Joer ale Mann sech als Affer vum Virfall bei den zoustännegen Autoritéite gemellt.

An der Suite hat d'Krankekeess him "Verletzen- und Krankengeld" zougeschwat. Géigeniwwer der "Assurance accident" vun Hessen hat de Mann uginn, d'Dot gesinn an de Blesséierte gehollef ze hunn, wouduerch hien eng posttraumatesch Belaaschtungsstéierung hätt. D'Assurance koum doropshi fir seng stationär Behandlung an enger Traumaklinik op.

Wéi bemol awer Zweiwel un der Geschicht vum Mann opkoumen, gouf d'Amtsgeriicht vu Korbach dorop ugesat, z'entscheeden, ob de Mann sech wuel fälschlecherweis als Affer ausginn huet, fir sech d'Suen an den Traitement z'erschläichen.

E Méindeg dunn huet eng Riichterin de 54 Joer ale Mann zu enger Prisongsstrof vun zweeanenhalleft Joer wéinst Bedruch an engem a versichtem Bedruch an zwee Fäll verurteelt. Wat de Mann gemaach huet, wier der Riichterin no "moralesch gesi schwéier nozevollzéien".

D'Riichterin huet dem falschen Affer allerdéngs ze gutt gehalen, datt hien d'Dot um virleschte Prozessdag zouginn hat, obwuel hie bis dohin d'Reprochen zréckgewisen hat. "Et ass richteg, datt ech net do war", sot den Ugekloten, dee scho wéinst Bedruch an anere Fäll virbestrooft ass.

Wéi de Mann zougëtt, war hien den Dag vun der Amokfaart a senger Wunneng zu Bad Arolsen an ass wéi vill Leit just duerch d'Medien iwwer de Virfall gewuer ginn. Hien huet sech fir säin Handelen entschëlleg a wéilt fir de Schued opkommen. Nieft der Prisongsstrof huet d'Riichterin decidéiert, datt de Mann fir de Schued opkomme muss, dee sech dem Geriicht no op ronn 41.000 Euro beleeft. Och d'Geriichtskäschte muss de 54 Joer ale Mann bezuelen.

De Parquet hat eng Prisongsstrof vun 3 Joer wéinst der "besonnescher Verwerflechkeet" gefuerdert. D'Verdeedegung hat fir eng adequat Strof plädéiert. D'Urteel ass nach net rechtskräfteg.