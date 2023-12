Et war eng Legislaturperiod, déi vu Krise gepräägt war. Ma d'Europäesch Unioun wier gestäerkt aus deene Krisen ervir gaangen.

Esou den allgemenge Bilan vun de Lëtzebuerger EU-Deputéierten. Géintiwwer der Press hunn déi 4 Politikerinnen an 2 Politiker awer och hire ganz perséinleche Bilanz gezunn an e Bléck no vir geheit.

Verschidden Decisioune wiere schwéier ze huele gewiescht, ma awer noutwänneg. Dat sot de Vize-President vum EU-Parlament Marc Angel vun der LSAP. Als Beispill huet hien de Verbuet vum Verbrenner-Moteur genannt. Déi Entscheedung wier schwéier ze verkafen a géing net vu jidderengem verstane ginn. Esou Decisioune sollten dowéinst besser erkläert ginn, esou déi gréng EU-Deputéiert Tilly Metz, fir dass sech d'Bierger an d'Biergerinnen an der EU net zeréckgelooss fillen. Virun allem bei Entscheedungen, déi d'Nohaltegkeet betreffen, kéint méi ervirgehuewe ginn, dass et laangfristeg ëm eng besser Liewensqualitéit geet. Doriwwer eraus kënne méi Aarbechtsplazen duerch technesche Fortschrëtt geschaf ginn. Ma allgemeng kéint d'Tilly Metz awer d'Ängschte vun de Leit verstoen, déi Neierunge besuergt gesinn.

Genee esou Ängschten dierfte bei den EU-Walen d'nächst Joer op kee Fall ignoréiert ginn. Notamment wat d'Bekämpfung vun der Aarmut ugeet, hätt d'EU awer versot, esou sot et d'Isabel Wiseler-Lima vun der CSV. Dat géing de Wee fir Populiste fräi maachen. De Charel Goerens huet sech an deem Sënn nach emol fir e Cordon sanitaire ausgeschwat, also dofir, dass net mat rietse Parteien zesummegeschafft gëtt. Fir de Kampf géint d'Aarmut wier och schonn e wichtege Schrëtt gemaach ginn, esou d'EU-Deputéiert Monica Semedo. Den europäesche Mindestloun wier net einfach ze verhandele gewiescht, ma hir perséinlech wier et awer ganz wichteg, dass dës Mesure géing kommen. Wie schafft, soll sech vu senger Aarbecht och en dezent Liewe kënne leeschten, esou d'Monica Semedo am Interview.

Déi nei EU-Deputéiert Martine Kemp vun der CSV wëll virun allem déi Jonk méi mathuelen an hinnen eng Stëmm ginn. Et géing dacks dramatesch kléngen, wann ee seet, dass déi Jonk Angscht ëm hir Zukunft hunn, ma si kéint dat awer matfillen. Wann et dorëms geet, nei Iddien auszeschaffen, sollt méi op déi jonk Generatioun gelauschtert ginn. Déi jonk Deputéiert wollt d'Pressekonferenz éischter dofir notzen, fir no vir ze kucken, well si perséinlech nach keen all ze grousse Bilan zéie kann. An der Pipeline wiere wichteg Handelsofkommes, virun allem mat Mëttel- a Südamerika. Ma op jidder Fall wéilt och si d'Leit méi iwwert d'Decisiounen informéieren, déi d'EU hëlt.

Bei der Fro, ob si am Juni d'nächst Joer mat an d'EU-Wale ginn, hunn déi 6 EU-Deputéiert op hir jeeweileg Partei verwisen. Ugangs nächst Joer géing et dozou méi Detailer ginn.