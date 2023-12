Dat südostasiatescht Land hätt dëst Joer geschaten 1080 Tonne vum Ausgangsproduit fir Heroin produzéiert.

Esou heescht et an engem Rapport vum UN-Büro fir Drogen a Verbriechensbekämpfung (UNODC).

Zejoert louch d'Produktioun nach bei geschate 790 Tonnen.

De Wäert vun der Opium-Produktioun am Myanmar ass dem UN-Bericht no op tëscht enger an 2,4 Milliarden Dollar gewuess. Dat entsprécht tëscht 1,7 a 4,1% vum PIB vum Myanmar vum Joer 2022. Opium gëtt aus "Schlafmohn" gewonnen an ass den Ausgangsproduit fir d'Drog Heroin.

An Afghanistan ass d'Opium-Produktioun iwwerdeem massiv zeréckgaangen, nodeems d'Taliban am Abrëll 2022 den Ubau vu Schlafmohn verbueden haten.

Der UNODC no ass d'Produktioun ëm 95% zeréckgaangen op ronn 330 Tonnen.