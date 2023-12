An Amerika ginn d'Kriticken u villen Universitéite wéinst Antisemitismus ëmmer méi grouss.

Souwuel d'Representantenhaus wéi och den Educatiounsministère hunn elo Enquêten an d'Weeër geleet, vun deenen och ganz renomméiert Institutioune betraff sinn.

Korrespondenz aus den USA vum Georges Zens

D'Ënnerstëtzung fir d'Palästinenser gehéiert grad ewéi Antirassismus an Antisexismus zum ideologesche Fundament vun der politescher Lénker an Amerika, an dat besonnesch op villen Universitéiten. Mee de Revers vun där Medail schéngt ze sinn, dass och Antisemitismus zum Fundament kéint gehéieren.

Kuerz no der Attack vun der Hamas op Israel de 7. Oktober hate sech vill Studentenorganisatioune queesch duerch d'USA solidaresch mat de Palästinenser erkläert. Si hunn Israel eleng d'Schold um Massaker an un all Bluttvergéisse ginn, a sech fir e Palästinenserstaat vum Jordan bis zum Mëttelmier, also um Gebitt vum haitege Staat Israel, ausgeschwat. Vill Universitéitsadministratiounen hunn am Ufank dës Aussoen an Demonstratioune verharmloost. Dat hat an de Medien an an der Politik zu ville Kriticken un den Universitéite gefouert.

Dës Kriticke sinn d'lescht Woch vill méi staark ginn, nodeems d'Präsidentinne vun dräi groussen Universitéiten, an zwar Harvard, der Universitéit vu Pennsylvania, an dem MIT, virun enger Kommissioun vum US-Representantenhaus ausgesot hunn. Si ware virun déi Kommissioun zitéiert ginn, fir z'erklären, wat si géint den ëmmer méi groussen Antisemitismus op hirer Universitéit géinge maachen.

Wéi d'Elise Stefanik, eng Republikanerin aus dem Staat New York, e puer Mol gefrot huet, ob en Opruff zum Genozid un de Judde géint d'Reegele vun hiren Universitéite géing verstoussen, hunn di dräi Präsidentinnen net kloer mat 'jo' oder 'nee' geäntwert, mee vag legalistesch a relativistesch Explikatioune ginn. Dat huet net nëmme bei de Republikaner a bei der jüddescher Communautéit fir Entrüstung gesuergt, och vill Demokraten an d'Wäisst Haus hunn dës Aussoe verurteelt.

Zanterhier huet d'Präsidentin vun der Universitéit vu Pennsylvania, Liz Magill, demissionéiert, an och déi zwee aner Presidentestill wackelen.

D'US-Representantenhaus wäert elo eng offiziell Enquête iwwert Antisemitismus op deenen dräi Universitéite maachen, wärend den Educatiounsministère schonn am November Enquêten iwwert Antisemitismus op siwe Schoulen an Universitéite an d'Weeër geleet huet, dorënner Columbia, Cornell a Pennsylvania.

