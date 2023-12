D'Attack gouf deemno am fréien Dënschdegmoien an der Géigend vun der Grenz zu Afghanistan verüübt, mellen déi pakistanesch Autoritéiten.

D'Attack fir sech revendiquéiert huet déi mat de pakistaneschen Taliban verbonne Gruppéierung Tehreek-e-Jihad Pakistan (TJP).

Den Autoritéiten no huet sech d'Attack géint eng Schoul geriicht, déi zu enger provisorescher Militärbasis ëmfunktionéiert gouf. Deemno soll ee mat Sprengstoff beluet Gefier am Gebai explodéiert sinn, woubäi dräi Raim agefall sinn. Vun den 23 Doudesaffer goufen der vill am Schlof ëmbruecht. Eng Rei vun hinnen hat ausserdeem zivil Kleeder un, dowéinst gëtt nach gepréift, ob et sech bei jidderengem ëm Militär-Personal handelt.

D'Rettungsdéngschter sinn ëmmer nach dobäi, Läichen aus dem Debris ze zéien. Et geet een dovunner aus, datt d'Afferzuelen nach klamme wäerten. Nieft den Doudege sollen op d'mannst och 27 Persoune blesséiert gi sinn.

Zanter am Nopeschland Afghanistan déi radikalislamesch Taliban am August 2021 d'Muecht iwwerholl hunn, ass och a Pakistan d'Zuel vun islamistesch-motivéierten Terrorattacken nees geklommen. D'Attacke vun der TJP riichte sech dobäi primär géint Polizisten an aner Sécherheetsleit.

Ee vun de schwéiersten Uschléi a Pakistan gouf et Ufank des Jores: E Selbstmordattentäter hat sech am Januar an enger Moschee an d'Luucht gesprengt an dobäi iwwer 80 Mënschen ëmbruecht.