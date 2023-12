De 17 Joer jonken Täter huet sech a Begleedung vu sengem Affekot en Dënschdeg de Moien der Wiener Police gestallt.

Hien hat zwee Sans-Abrisen, déi geschlof hunn, mat engem Messer attackéiert an déi 55 a 56 Joer al Männer am Juli respektiv August 2023 ëmbruecht. Eng 51 Joer al Fra hat d'Attack iwwerlieft. Fir d'Leit ouni Daach iwwert dem Kapp ze schützen, hate verschidden Organisatiounen hinne Schlofplazen ugebueden.

Beim Verhéier bei der Police huet de jonke Mann ausgesot, datt hien "e Ventil fir seng Aggressiounen" gesicht huet. Weider wollt hien Opmierksamkeet domadder kréien an Droge wieren am Spill gewiescht, esou d'Police géintiwwer der Zeitung "Der Standard". De Jugendlechen hat sech dofir geziilt Leit erausgesicht, déi sech an deem Moment net wiere konnten. "Et ass dem Täter net drop ukomm, datt seng Affer Sans-Abrise waren", esou d'Police weider. Déi zwee Affer hätte geschlof, wéi hie si mam Messer ugegraff huet.

Den Ermëttler no hat de Verdächtege sech op seng Dote preparéiert. Hien hat extra opgepasst, ob an der Géigend, wou hie seng Affer attackéiert huet, Kameraen hänken an hien hat sech esou ugedoen, datt een hien net erkenne konnt.