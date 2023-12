D'nächst Joer kéint d'Europäesch Unioun d'Ukrain eng éischter Kéier mat Suen aus der russescher Zentralbank ënnerstëtzen, déi an der EU agefruer sinn.

D'EU-Kommissioun huet dofir Propositiounen fir Gesetztexter op den Dësch geluecht. Wéi héich déi Hëllef wäert sinn a vu wéini un d'Sue genotzt kënne ginn, ass nach net gewosst. Aus Däitschland heescht et, datt d'Initiativ "ganz grëndlech" gepréift misst ginn.

Zanter dem Ufank vum Krich huet d'Europäesch Unioun ronn 200 Milliarden Euro u russesche Verméigenswäerter agefruer. Wéinst strenge juristeschen Hindernisser a Länner wéi Däitschland kënnen dës awer net einfach esou saiséiert ginn.

An deem Kontext war an der Lescht eng speziell Tax op Beneficer op Zënsen aus de russesche Verméigenswäerter am Gespréich. Esou kéim awer wuel nëmmen e gerénge Brochdeel fir den Erëmopbau vun der Ukrain zesummen, dee vun der Weltbank op iwwer 400 Milliarden US-Dollar geschat gëtt.

An engem éischte Schrëtt proposéiert Bréissel elo Reegele fir d'Zënsbeneficer. Betraff dovu wier d'Entreprise Euroclear mat Sëtz an der Belsch, déi 90 Prozent vun de russesche Verméigenswäerter geréiert. D'Firma soll an Zukunft verflicht sinn, d'Zënserléis aus russesche Mëttele kloer vun aneren ze trennen. An enger zweeter Etapp wëll d'Kommissioun eng nei Propos fir d'Notzung vun de Sue virschloen. Allerdéngs mussen all d'Memberlänner unanime fir d'Pläng sinn.

De Virschlag kënnt kuerz virum EU-Sommet zu Bréissel, bei deem et en Donneschdeg ëm en neien Hëllefspak an Héicht vu 50 Milliarden Euro fir d'Ukrain geet. Ungarn dreet allerdéngs mat engem Veto. Den Donald Tusk, deen neie Ministerpresident a Polen gëtt, huet der Ukrain säi Support versprach. D'Ënnerstëtzung aus Polen hat ënnert dem Premier sortant Morawiecki ugefaangen zolidd ze bréckelen.

Den ukrainesche President Selenskyj ass an den USA ënnerwee, fir sech fir weider Hëllefe fir säi Land staark ze maachen. Visitten an Entrevuen a sëllegen Institutioune stinn um Programm. Mat Demokraten a Republikaner. D'USA ginn der Ukrain am meeschte Suen am Krich géint Russland. Ma d'Republikaner hunn en neie Hëllefspak vun 61 Milliarden Dollar blockéiert.

Iwwerdeems de Kreml vu grouss Progrèse vu sengen Truppe schwäermt.

An och d'ukrainescht Militär gëtt ze bedenken, dass Russland seng Attacke laanscht déi ganz Frontlinn intensivéiert huet.