Nodeems den Zyklon "Jasper" déi australesch Nordküst e Mëttwoch erreecht huet, ware ronn 15.000 Stéit an der Géigend ouni Stroum.

Den australesche Wiederdéngscht huet an dem Zesummenhang virun "zerstéiereschem" Wand a "liewensgeféierlechen Iwwerschwemmunge" gewarnt.

"Jasper" gëllt als Zyklon vun der zweetstäerkster Kategorie. An der Géigend vun der Stad Cairns, am Bundesstaat Queensland ass e fir d'éischt op Land getraff. Restauranten an Hoteller hu missen zoumaachen, d'Geranten hunn Dieren a Fënstere verbarrikadéiert an och Sandsäck opgetiermt.

Wéi et vum stellvertriedende Regierungschef vu Queensland heescht, kéinten déi duerch Jasper ausgeléist Iwwerschwemmungen "nach Deeg" unhalen.