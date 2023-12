D'EU wëll d'Consommateure besser schütze viru Stroumpräisser, déi debordéieren.

Vertrieder vun de Memberstaaten an dem Europaparlament si sech de Moie fréi zu Stroossbuerg iwwert eng Reform vum europäesche Stroummaart eens ginn. Dat op Basis vun enger Propositioun, déi d'Kommissioun am Fréijoer virgeluecht hat.

Den Drock fir eng Reform war geklommen, nodeems d'Stroumpräisser extrem geklomme waren duerch d'Entwécklung vun de Gaspräisser no der russescher Invasioun vun der Ukrain, an zäitweis ronn d'Hallschent vun de franséischen Atomkraaftwierker ausgefall sinn. Déi proposéiert Reform gesäit ënnert anerem vir, datt Privatpersounen och Kontrakter mat engem fixe Stroumpräis ofschléisse kënnen. Donieft soll et fir d'Memberstaate méiglech ginn, Kontrakter mat Produzenten hierzestellen, déi nei Investissementer maachen.

Do gëtt de Produzenten e Mindesttariff garantéiert, wann de Präis drënner läit, leet d'Land den Ënnerscheed bäi, wann en driwwer läit, geet den Iwwerschoss un de Staat. D'Reform muss nach vum EU-Parlament gutt geheescht ginn. D'Fraktioun vun de Gréngen huet schonn annoncéiert, den Accord net matzedroen, well doduerch och nei fossil Subventioune fir "déi knaschtegst" Kuelekraaftwierker méiglech géing ginn.

Zil vun der Aktioun ass et awer, de Stroumpräis stabil an nohalteg ze halen, dat zu engem Tarif, dee sech d'Bierger och leeschte kënnen. Och sollen d'Länner, wann dës Reform da bis ëmgesat ass, Bierger, déi an eng prekär Situatioun gerode sinn, besser kënne schützen. Am Fall vun enger Präiskris beim Stroum, soll den Tarif fir dës Clienten esouguer nach weider erofgesat kënne ginn. Weider sollen d'Stroumrechnunge fir jidderee méi transparent ginn an och d'Ofspäre vu Stroum, wann de Client zum Beispill net bezuelt huet, kéint mat dëser Reform verbuede ginn.

Fir datt d'Reform a Kraaft kann trieden, mussen d'EU-Parlament an d'Länner nach alleguer formell zoustëmmen.