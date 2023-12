Dat, well den ungaresche Premier schonn am Virfeld annoncéiert huet, datt hien d'Verhandlunge mat der Ukrain géif mat sengem Veto behënneren.

EU-Sommet / Preview Dany Rasqué

Zu Bréissel gëtt mat schwieregen Diskussioune gerechent. Déi europäesch Staats- a Regierungscheffe sinn en Donneschdeg an e Freideg an der belscher Haaptstad zesummen.

Et geet ënnert anerem ëm weider milliardeschwéier Hëllefe fir d'Ukrain an ëm d'Propose vun der EU-Kommissioun, Bäitrëttsverhandlunge mat Kiew unzefänken.

Schonn am Virfeld huet den ungaresche Premier Viktor Orban annoncéiert, ze blockéieren. An hie ka wéinst der néideger Eestëmmegkeet mat sengem Veto fir en Echec vun de Gespréicher suergen.

Kritiker geheien dem Rietspopulist Erpressung vir an ausgerechent e Mëttwoch den Owend huet d'EU-Kommissiounspresidentin von der Leyen wësse gedoen, datt 10 Milliarden Euro fir Ungarn deblockéiert ginn. Bal d'Hallschent vun den Europäesche Fongen, déi wéinst engem Manktem u Rechtsstaatlechkeet agefruer gi waren.

Vun der Kommissioun heescht et, béid Saachen hätten näischt mateneen ze dinn. Budapest hätt gefuerdert Moossnamen fir d'Onofhängegkeet vu sengem Justizsystem ëmgesat, heescht et vun der EU. Schaarf Kritik kënnt parteiiwwergräifend aus dem Europaparlament. Do geet Rieds vun engem katastrophale Signal.

Nieft de Gespréicher iwwer méiglech Bäitrëttsverhandlunge mat der Ukrain wëll ee sech awer och mat enger méiglecher Memberschaft vu Moldawien beschäftegen.