Den ungaresche President huet kee Veto bei de Gespréicher ageluecht, mä huet de Sall verlooss, fir datt unanime ofgestëmmt konnt ginn.

Datt de wierklechen Duerchbroch um Bréisseler Sommet schonn am fréien Owend koum, war dann awer eng Iwwerraschung. D'EU mécht de Wee fräi fir Bäitrëttsverhandlunge mat der Ukrain. Ungarn hat jo blockéiert, ma Budapest huet um Enn noginn. D'Manéier, wéi dat ganzt ofgelaf ass, war awer méi wéi apaart.

EU-Sommet / Reportage Pit Everling

D'Unanimitéit bei europäeschen Decisioune suergt zënter Joerzéngte fir Opreegung, well ee kann all déi aner blockéieren. Abee dës Kéier goung et bëssen anescht. De Viktor Orban ass wärend der Reunioun einfach aus dem Sall gaangen. De Lëtzebuerger Premier Luc Frieden huet dat esou erlieft:

Den Här Orban huet an X Interventiounen erkläert, datt dat e Feeler wär. Hie konnt a mengen Aen awer net gutt erklären, firwat, ausser datt ee sou eng Decisioun net wärend engem Krich kéint huelen. No Stonnen huet hie finalement gesot, hien hätt eis dann net iwwerzeege kënnen.E Regierungschef, dee fir d'Ofstëmmung de Sall verléisst. Dat ass eng interessant Léisung an eng Zort Prezedenzfall um europäesche Plateau. Verschiddene Medien no soll dee Manöver d'Iddi vum däitsche Kanzler Olaf Scholz gewiescht sinn.

Ënner dem Stréch huet Budapest noginn an d'Bäitrëttsgespréicher mat der Ukrain gi méiglech. Dat selwecht gëllt fir Moldawien. Georgien kritt de Statut vum Kandidat. Ungarn hätt senges Wëssens näischt als Retour hei kritt, sou nach de Luc Frieden.

Den europäesche Conseil hätt och näischt mat den 10 Milliarden ze dinn, déi fir Ungarn deblockéiert goufen a bis lo agefruer waren, wéinst Verstéiss géint d'Rechtsstaatlechkeet. D'Kommissioun schwätzt hei vun enger formeller Prozedur, déi agehale géing ginn. Vu ville Säite kënnt Kritik un dëser Decisioun.

Méi spéit am Owend goung et ëm d'Finanzen, ëm de pluriannuelle Budget an ëm Milliardenhëllef fir d'Ukrain, déi dunn awer vun Ungarn blockéiert gouf.