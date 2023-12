Repreneur vun RTL Nederland ass de Multimedia-Grupp DPG Media, deen nieft der Belsch an Holland och an Dänemark aktiv ass.

De Verkafspräis chiffréiert sech op 1,1 Milliarden Euro, déi beim Ofschloss vun der Transaktioun bezuelt ginn - dëst dierft Mëtt d'nächst Joer de Fall sinn. En Deel vum Accord tëscht RTL Group an DPG Media ass och e strategesche Partenariat an den Domainer Contenu a PR-Technologie. DPG Media wäert d'Mark RTL an Holland bis 2034 weider notzen.

Wéi de CEO vun RTL Group, den Thomas Rabe zitéiert gëtt, wier d'Vente vun RTL Nederland un DPG déi bescht strategesch Optioun, nodeem d'Konsolidéierungsstrategie fir dës hollännesch RTL-Entitéit ugangs vum Joer vun de Konkurrenz-Autoritéite blockéiert gi war. Deemools war geplangt RTL Nederland mat Talpa Network ze fusionéieren.

RTL Nederland geréiert aktuell 5 ëffentlech an 3 digital Tëleeschaînen. Zejoert louch den Ëmsaz bei ronn 636 Milliounen Euro. DPG Media hat en Ëmsaz vun 1,8 Milliarden Euro an de Beräicher Radio, Telé, News-Media an Online-Zerwisser.