An der Nuecht op e Freideg ass e Boot mat Dosende Migranten u Bord virun der franséischer Küst gekentert.

Wéi et vun de franséischen Autoritéiten heescht, wier op d'mannst ee Mënsch dobäi ëm d'Liewe komm, eng weider Persoun wier a Liewensgefor a géing an engem Spidol zu Calais behandelt ginn.

Déi franséisch Secouristen zu Griz Nez bei Calais waren an der Nuecht alarméiert an op e Migranteboot a Séinout eng 8 Kilometer virun der Küst higewise ginn.

An engem vun de Schläich vum Boot wier keng Loft méi gewiescht a sëllege Passagéier wieren am Waasser gewiescht. 66 Mënsche wieren opgegraff an zréck op Calais bruecht ginn. Mat weidere Booter a Fliger gëtt aktuell nach no Iwwerliewende gesicht ginn. De franséischen Inneminister Gérald Darmanin gëtt e Freideg zu Calais erwaart.

All Joer probéieren Zéngdausende Mënschen iwwer de geféierleche Wee duerch den Äermelkanal vu Frankräich aus a Groussbritannien ze kommen. De Phenomeen ass ee vun den zentralen Theeme vun der brittescher Politik a suergt ëmmer nees fir Sträit tëscht London a Paräis. Frankräich kritt Sue vu Groussbritannien, fir d'Küst z'iwwerwaachen.