"Et gouf en Uschlag op eent vun eise Schëffer", sot e Spriecher vun der däitscher Firma Hapag-Lloyd e Freideg der Noriichtenagence AFP géigeniwwer.

E Spriecher vum US-Verdeedegungsministère sot, de Frachter wier vun engem Geschoss getraff ginn, deen aus enger vun de Regiounen am Jemen, déi vun der Huthi-Miliz kontrolléiert ginn, ofgeschoss gouf. Iwwerdeem kënnegen d'USA verstäerkt Beméiunge fir déi maritim Sécherheet an der Regioun un.

Och déi brittesch Autoritéit fir maritim Sécherheet (UKMTO) huet d'Attack confirméiert. De Beschoss soll der UKMTO no aus der Géigend vu Bab al-Mandeb tëscht dem Jemen an dem afrikaneschen Dschibuti komm sinn.

Der maritimmer Sécherheetsfirma Ambrey no ass no der Attack nërdlech vun der Hafestad Motscha e Brand um Cargoschëff ausgebrach. Ee Container wier ausserdeem an d'Mier gefall. D'Schied wiere per Funk gemellt ginn.

E Spriecher vun Hapag-Lloyd huet d'Informatiounen iwwer de Container géigeniwwer der Noriichtenagence AFP allerdéngs net confirméiert. Och zu weidere Schied gouf et keng Detailer. Dem Spriecher no wier d'Schëff um Wee vum griicheschen Hafe Piräus a Richtung Singapur ënnerwee gewiescht. Nodeems séchergestallt gouf, datt et keng Blesséierter gouf, ass d'Schëff elo nees ënnerwee op seng Destinatioun.

De Frachter huet eng Capacitéit vu 15.000 sougenannten Twenty-Foot-Equivalent-Units (TEU) - eng international standardiséiert Moossunitéit fir Container.

Dem US-Verdeedegungsminister Sullivan no handelt et sech beim Containerschëff, dat ënner liberianeschem Fändel fiert, ëm déi 370 Meter laang "Al Jasrah".