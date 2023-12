Dorënner fréier Geiselen a Familljemembere vu Geiselen. Si hu gefuerdert datt déi Leit, déi nach an der Gazasträif gefaange gehale ginn, heembruecht ginn.

Déi 3 Geiselen, déi e Freideg an der Gazasträif vun der eegener Arméi doutgemaach goufen, hunn e wäisse Fändel gewisen. De Chef d'Etat Major vun der israeelescher Arméi Herzi Halevi huet e Samschdeg d'Verantwortung fir dat, wat geschitt ass, iwwerholl a gesot, datt d'Zaldote sech net un d'Asazreegele gehalen hunn. Déi dräi Geiselen hätten alles gemaach, fir sech z'erkennen ze ginn, si hätten hir Hiemer ausgedoen, fir dass ee géing gesinn, dass se kee Sprengstoff bei sech hätten a se hätten e wäisse Fändel gewisen. Den israeelesche Premier Benjamin Netanjahu sot an engem Interview, dat, wat geschitt wier, géing him d'Häerz briechen. Gläichzäiteg huet hie kloergestallt, datt de militäreschen Drock a sengen Ae misst oprecht erhale ginn.

D'Ausseminister aus Däitschland a Groussbritannien fuerderen iwwerdeems en dauerhaften, awer keen direkte Waffestëllstand. An engem gemeinsame Bäitrag an der Sunday Times schreiwen d'Annalena Baerbock an den David Cameron, et géing net duergoen, datt d'Kämpf haut ophale géingen, ma et misst een op en nohaltege Fridden hischaffen. Déi 2 Chefdiplomate froen awer explizitt net fir en direkte Waffestëllstand, et dierft een net vergiessen, firwat Israel gezwonge wier, sech ze verdeedegen.