Iwwer d’Detailer wäre béid Säiten sech awer net eens. Ägypten an de Katar wëlle méi eng séier Hëllef fir d’Gazasträif.

De Katar hat jo scho viru Wochen eng éischt Waffepaus ausgehandelt an d’Fräiloosse vu Geiselen.

D’Hamas wéilt d’Lëscht mat de Geiselen, déi fräigelooss solle ginn, eesäiteg festleeën, an déi israeelesch Arméi soll sech hanner eng gewësse Linn zréck zéien. Dat refuséiert Israel awer.

An der Gazasträif ass d’Kamal-Adwan-Spidol zerstéiert ginn a ka net méi benotzt ginn, beklot sech de Chef vun der WHO. Op d’mannst 8 Patienten wären och ëm d’Liewe komm.

Israel äntwert, datt sech d’Hamas am Spidol verschanzt hätt. De gréissten Deel vum Spidol hätt kënnen evakuéiert ginn.

Fir d’éischte Kéier zanter dem Ufank vum Krich léisst Israel Camione mat Hëllefsgidder iwwer de Grenziwwergang Kerem Schalom an d’Gazasträif. 79 Camionen wären um Wee an d’Palästinensergebitt. D’Kampfhandlungen ginn iwwerdeems weider.

Déi israeelesch Arméi huet, eegenen Aussoen no, de bis ewell gréissten Tunnel vun der Hamas entdeckt. En ass sou grouss, datt kleng Gefierer do kënne fueren. E läit no um Grenziwwergang Erez. An e gehéiert zu engem Reseau vu 4 Kilometer.

De Bau vum Tunnel soll e puer Milliounen Dollar kascht an e puer Joer gedauert hunn.