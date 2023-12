Nordkorea huet op en Neits Rakéitentester gemaach, déi esouwuel d‘Nopeschland Japan, wéi och d‘USA liicht nervös maachen.

Dem japanesche Verdeedegungsministère no wier bei dësem leschten Test och eng Rakéit lancéiert ginn, déi d‘Capacitéit hätt fir méi wéi 15.000 Kilometer wäit ze fléien. Deemno kéint Pjöngjang domat och all Zil an den USA viséieren. Bei dësem Test ass d‘Rakéit allerdéngs no 1.000 Kilometer schonn an d'Mier viru Japan gefall. Virdrun hat Nordkorea schonn eng Rakéit fir kuerz Distanze lancéiert. De japanesche Premier Fumido Kishida huet béid Schëss schaarf condamnéiert, well se de Fridden an d‘Stabilitéit an der Regioun géifen a Gefor bréngen. Änlech Téin kommen aus den USA. Dës Lancementer wieren eng Violatioun vun enger Rei Resolutioune vum UN-Sécherheetsrot a wieren eng Gefor fir déi regional Stabilitéit.