An der Belsch leeft um Méindeg dee bis ewell gréisste Prozess am Kampf géint den Drogenhandel un. 125 Leit sinn ugeklot, 47 dovu sëtzen an Untersuchungshaft. Hinne gëtt den Handel mat Drogen a Waffen, genee wéi ënnert anerem versichten Erpressung reprochéiert. De Prozess soll 5 Méint laang daueren. Dofir gouf de fréiere Site vun der NATO an e Geriichtssall ëmgewandelt.

Déi kriminell Organisatioun, zu där déi Ugeklote gehéieren, steet am Verdacht e grousse Handelsreseau fir Kokain tëscht Südamerika an Europa op d‘Been gestallt ze hunn. D'Droge sollen da mat Handelsschëffer oder Privatjetten an Europa ukomm sinn an dann zu Bréissel verschafft an nei verpaakt gi sinn, ier se dann erëm uechter ganz Europa verkaaft goufen. Dobäi soll ronn eng Tonn Kokain pro Woch verschafft gi sinn, esou e Responsabele vun der Police.