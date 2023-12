E Sonndeg koum et zu Lirstal an der Äifel zu engem déidleche Virfall.

Wéi d'Police mellt, krut eng 40 Joer al Fra e Sonndeg am Nomëtteg Besuch vun engem 21 Joer alen Aarbechtskolleeg. Béid Persoune sollen deen Ament eleng am Haus gewiescht sinn, wéi den 21 Joer ale Mann aus dem Äifelkrees Bitburg-Prüm d'Fra mat engem Messer attackéiert soll hunn. Duerno soll hie seng Aarbechtskolleegin mat enger Mini-Harpun ugeschoss hunn, déi hie matbruecht hat.

D'Fra gouf beim Ugrëff schwéier blesséiert. Der Policemeldung no soll de Mann d'Harpun dunn op sech selwer geriicht hunn.

Trotz hire Blessuren ass et der Fra awer nach gelongen, d'Haus ze verloossen a selwer d'Police an d'Secouristen ze alarméieren. Op der Plaz gouf si versuergt, ier si fir eng Noutoperatioun an d'Spidol koum.

De presuméierten Täter gouf och schwéier blesséiert a koum an d'Klinick. Hien ass an der Nuecht op e Méindeg u senge Blessure verscheet.

Zu den Hannergrënn an dem méi geneeë Oflaf vun der Dot kann d'Police bis ewell nach keng Detailer nennen. Et gëtt den Ament weider ermëttelt.